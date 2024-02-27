نقل 5 أشجار معمرة من "مجتمع المكيمن" في المدينة إلى متنزه المدينة الوطني

تمكّن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من نقل 5 أشجار معمرة، بالشراكة مع أمانة منطقة المدينة المنورة والشركة الوطنية للإسكان والمقاول شركة الإنجاز للمقاولات ومبادرة "فزعة نحا" وشركة دسر للمقاولات، حيث يزيد عمر الواحدة منها عن 100 عام، من "مجتمع المكيمن" أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في منطقة المدينة المنورة، إلى متنزه المدينة الوطني، بهدف الحفاظ عليها ورعايتها ضمن مبادرة السعودية الخضراء.