تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة جدة" تُفَسّر أسباب ارتفاع منسوب المياه السطحية بحي أم الحمام

وأضاف البقمي أن بلدية طيبة ممثلة في إدارة المراقبة، أزالت عددًا من المحلات المستحدثة (عدد 7 محلات، ونشاط تجاري عبارة عن مصنع بلك، وعدد 12 محلًّا تجاريًّا قيد الإنشاء)، وأزالت بوابات 37 محلًّا، بجانب تنفيذ جولات مشتركة مع الجهات الأمنية على حي الحجاز "أم الحمام العشوائي"، وما زالت الفِرَق الميدانية مستمرة في أعمالها الرقابية وتنفيذ الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة ومتابعتها بشكل مستمر.