"خال" يطالب بزيادة رواتب المتقاعدين وتوظيف الشباب من حملة المؤهلات العليا

ويؤكد "خال" أنه لابد من زيادة رواتب المتقاعدين، ويقول: "إذا كان سوق العمل شحيحاً في قبول هذه الفئات يصبح السؤال: كيف يمكن حفظ كرامة من عاش متعففاً ولا يرغب إظهار الحاجة في آخر العمر.. وفي ظل وجود بطالة (بصورة أو بأخرى، وبنسب ثابتة أو متحركة) ما الذي يمكن فعله كقرار إداري يستدرك ما فرط فيه سابقاً؟ولا يمكن لمقالة أن تهز بدن (القرارات الإدارية) في تذكيرها بهذه الفئة التي ظهر البعض تبرمه بها، ومطالبته بإزالتها أو محوها أو تناسيها.. لا يمكن لهذه المقالة فعل شيء، سوى التذكير بالخلل، وإن كان لها حق الإشارة لأن تكون مراجعة لدخل المتقاعد بالزيادة خاصة أولئك المتقاعدين الذين ليس لهم سكن أو تأمين صحي، أو مواصلات، وكل مفردة من تلك الاحتياجات موال طويل".