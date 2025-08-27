محكّم نزاعات: أخطاء بسيطة كلفت أصحابها الملايين والقضاء يرفض مرافعات ضعيفة

وبيّن أن الخبرة القانونية الراسخة تشكّل خط الدفاع الأنجح في مواجهة القضايا، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ". وأكد أن كثيرًا من القضايا تُخسر بسبب أخطاء بسيطة يمكن تلافيها بسهولة، مثل تقديم الاستئناف من غير محامٍ مختص، أو الاحتفاظ بالأدلة لاستخدامها في مرحلة لاحقة، أو الامتناع عن الإجابة على أسئلة القاضي.