تعزيز الأمن الرقمي في المملكة العربية السعودية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتلاحقة

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية، أشار بن علي إلى خطورة تلك الهجمات على مختلف المؤسسات والأفراد قائلًا: " تتكبد المؤسسات والجهات الحكومية خسائر فادحةً جراء مثل تلك الهجمات السيبرانية، حيث تؤدي تلك الهجمات إلى خسارة الأموال، وتشويه السمعة، واختراق البيانات الهامة، بالإضافة إلى خسارة العملاء، مما يسفر عن أضرارٍ ضخمةٍ تعرقل آفاق نمو المؤسسات." وأضاف: "أما على صعيد المستهلكين والأشخاص، فإن المخاطر التي يتعرضون لها لا تقل أهميةً عن التهديدات التي تتعرض لها الشركات بأي حالٍ من الأحوال، فعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، يتعرض الأفراد إلى خسائر شخصيةٍ جسيمةٍ تتمثل في مخاطر سرقة الحسابات البنكية التي تؤدي إلى خسائر مالية، بالإضافة إلى انتهاك الخصوصية والإضرار بالسمعة، فضلًا عن الابتزاز الإلكتروني. كما تستخدم الجهات الإرهابية العالمية تقنياتٍ مختلفةٍ لتستغل الثغرات الأمنية التي قد تساعدهم في الوصول إلى فئة الأطفال والشباب بهدف استقطابهم في مجالاتٍ إرهابية." وأوضح بن على في سياق متصل أن شركة تريند مايكرو تبذل قصارى جهدها للتصدي لتلك التهديدات من خلال توفير أنظمة حماية مخصصة للأفراد والعائلات، بالإضافة إلى الحلول المصممة خصيصًا للمؤسسات والجهات الحكومية.