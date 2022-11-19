"العنزي" يحذر من خطورة الجماعات المتطرفة لمحاولتها تسييس الإسلام لمصالحها الحزبية

وألقى فضيلته كلمة نقل في بدايتها سلام وتحيات الوزير وتمنياته القلبية للدعاة بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا أن الدعوة إلى الله من أشرف المهام التي يرتبط بها المسلم كونه يبلغ دين الله وينشر العقيدة الصحيحة وهي مهمة الأنبياء، مشددًا على ضرورة تلمس حاجة الناس من النصح والوعظ والتركيز على ما يجسد اللحمة ويُسهم في تقوية أواصر الأخوة والمحبة والتعايش السلمي.