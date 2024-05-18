المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالمملكة

أكدت المربع الجديد -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - الرائدة في المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية، التزامها بتطوير مستقبل الرياض وتعزيز التنمية الحضرية العالمية، وذلك خلال مشاركتها في قمة مشاريع "جيجا" السعودية 2024، وقمة البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي اختتمت أعمالها مؤخرًا في مدينة الرياض.
وناقشت القمة التي جمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين، من الجهات الحكومية، والمطورين، والمقاولين، وقادة الفكر في قطاع البناء، الرؤية الشاملة لبرنامج مشاريع "جيجا" القائمة حالياً في المملكة العربية السعودية، والبالغة قيمتها 880 مليار دولار أمريكي.
واستعرض المدير التنفيذي لإدارة الإنشاءات في المربع الجديد، سلمان الحبيس، رؤية المربع الجديد، وأهمية هذه الوجهة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "خطط التطوير الرئيسية لمشاريع "جيجا" السعودية".
وقال الحبيس: "حققنا تقدمًا كبيرًا في وضع الأساس للمبنى الأيقوني المكعب، والذي سيكون في قلب وجهة المربع الجديد، حيث تم حفر أكثر من 5 ملايين متر مكعب، مما يشير إلى توجهنا القوي في مراحل البناء واستقطاب المستثمرين".
وشارك في هذه القمة عدد من قادة التنمية في المربع الجديد، من خلال حلقة النقاش التي أجراها الحبيس، وريموند رايس، رئيس إدارة المخطط الرئيسي، الذي تناول تفاصيل الداون تاون الحديث. كما شارك المدير التنفيذي لإدارة الإنشاءات، توماس نيلسون في جلسات عدة، تناولت الشرح عن هيكل ايقونة المكعب، والجدول الزمني لتطويره.
وسيوفر المربع الجديد مركزًا أساسيًا جديدًا للمنطقة، بوضع معايير جديده لجودة الحياة والتنمية الحضرية في المنطقة وخارجها، في وقت تشير التوقعات إلى وصول عدد سكان الرياض إلى 10 مليون نسمة بحلول عام 2030.
ويجسد المربع الجديد، جوهر رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار، وإنشاء مركز نابض بالحياة للمقيمين والشركات والزوار، ويعتبر من أول الوجهات التي تتيح الفرصة لكل ساكن و زائر الوصول إلى المرافق الرئيسية (المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق والمساجد) خلال15 دقيقة سيرًا على الأقدام.
وقال مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد: "لا تقتصر أهمية المربع الجديد على تطوير جزء من الرياض فحسب، بل يتعلق بإعادة تعريف مفهوم المدينة الحديثة. تتمثل رؤيتنا في إنشاء وجهة يعيش فيها مجتمع نابض بالحياة، ويعمل ويزدهر، ويحصل على كل ما يحتاجه بشكل سهل. إن وجهة المربع الجديد تمثل التطوير الحضري النمودجي، كونها بوابة إلى عالم آحر، تركز على جودة الحياة للوصول إلى مستقبل أفضل."
ويذكر أن مشاركة شركة تطوير المربع الجديد في القمة كانت بمثابة منصة لمشاركة التحول في الرياض وإنشاء وجهة نابضة بالحياة ومستدامة.