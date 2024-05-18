المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالمملكة

وشارك في هذه القمة عدد من قادة التنمية في المربع الجديد، من خلال حلقة النقاش التي أجراها الحبيس، وريموند رايس، رئيس إدارة المخطط الرئيسي، الذي تناول تفاصيل الداون تاون الحديث. كما شارك المدير التنفيذي لإدارة الإنشاءات، توماس نيلسون في جلسات عدة، تناولت الشرح عن هيكل ايقونة المكعب، والجدول الزمني لتطويره.