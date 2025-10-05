آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025: 11 منطقة ترفيهية و15 بطولة عالمية و34 معرضًا ومهرجانًا

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم تفاصيل موسم الرياض 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي شهد حضورًا إعلاميًا واسعًا، كاشفًا عن نسخة استثنائية تمزج بين الترفيه العالمي والإبداع المحلي.
وأوضح آل الشيخ أن القيمة التقديرية للعلامة التجارية لموسم الرياض بلغت 3.2 مليار دولار، فيما تشارك 2100 شركة في فعاليات الموسم، 95% منها شركات سعودية، ما يعكس قوة المحتوى المحلي ومكانته في صناعة الترفيه.
وأكد رئيس الهيئة أن الموسم سيضم 11 منطقة ترفيهية، تشمل باقات متنوعة من 15 بطولة عالمية و34 معرضًا ومهرجانًا، مشيرًا إلى أن انطلاقة الموسم ستكون يوم الجمعة 10 أكتوبر بمسيرة كبرى في منطقة البوليفارد، إيذانًا ببداية أضخم موسم ترفيهي في المنطقة.
وكشف آل الشيخ عن إطلاق منطقة “بيست لاند” الجديدة الواقعة بالقرب من حي حطين، وتتضمن أكثر من 40 متجرًا ومطعمًا و15 لعبة حركية و12 تجربة ترفيهية مبتكرة، مضيفًا أن بوليفارد سيتي ستكون منطقة مجانية هذا العام، وتحتضن 6 تجارب جديدة، و20 حفلة خليجية وعربية وعالمية، وأكثر من 80 مطعمًا و14 عرضًا مسرحيًا.
كما أعلن عن تقديم 14 مسرحية جديدة خليجية وسورية ضمن الموسم، إضافة إلى انضمام 3 دول جديدة هي إندونيسيا والكويت وكوريا الجنوبية إلى قائمة المشاركين في فعاليات موسم الرياض 2025.
ويأتي هذا الموسم تأكيدًا على مكانة الرياض كعاصمة للترفيه في المنطقة، ووجهة عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز جودة الحياة.