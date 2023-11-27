خلال أسبوع.. ضبط 3543 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

وتفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تمّ ضبط 788 دراجة مخالفة بالرياض، و124 بالعاصمة المقدّسة، و144 بمنطقة المدينة المنوّرة، و583 بالشرقية، وضبط 136 بمنطقة عسير، و38 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و138 بحائل، و267 بالقصيم، وجازان 121 دراجة مخالفة، ونجران 48 ومنطقة الحدود الشمالية 63 والجوف 70 دراجة مخالفة و13 دراجة مخالفة بالباحة، و923 بجدة، و81 بالطائف و6 دراجات بالقريات.