استغرق ٢٦٤ ساعة.. "شداد جادة حائل" يدخل "غينيس" وأمير المنطقة يستلم الشهادة

دخل شداد مدخل مهرجان جادة الإبل بحائل، موسوعة غينيس للأرقام القياسية في منطقة حائل، كأكبر شداد خشبي في العالم، حيث تسلم الشهادة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد في الحفل الختامي للجادة.
وذكر مصمم ومنفذ الشداد، المهندس نادر الشلاقي، أن اختياره للتصميم والتنفيذ جاء رمزاً لبوابة دخول القرية التراثية، ولكون الشداد أهم عنصر مرتبط في الإبل .
وأشار "الشلاقي" إلى أن تصميم الشداد استغرق فقط يومين ٤٨ ساعة بينما استغرق تنفيذه تسعة أيام عمل من خلال أكثر من ٢١٦ ساعة.
وأضاف: روعيت في التصميم عدد من المعايير التراثية والثقافية المرتبطة بهذا الإرث .
جدير بالذكر أن "الشداد" مقعد الركوب على ظهر الإبل، واستعان به أهل المنطقة قديمًا في ركوب الإبل ، تسهيلاً لعملية الركوب ونقل البضائع على ظهورها، وهو عبارة عن قطع خشبية مخصصة للجلوس، ومقوَّسة الشكل وتوضع على ظهر الجمل من الأمام والخلف وتتوسطها وسادة تسهل عملية الجلوس.
ونظرًا لحاجة الأفراد قديمًا لـ"الشداد"، عملوا على نسج الحبال من ليف النخيل.