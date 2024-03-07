استغرق ٢٦٤ ساعة.. "شداد جادة حائل" يدخل "غينيس" وأمير المنطقة يستلم الشهادة

جدير بالذكر أن "الشداد" مقعد الركوب على ظهر الإبل، واستعان به أهل المنطقة قديمًا في ركوب الإبل ، تسهيلاً لعملية الركوب ونقل البضائع على ظهورها، وهو عبارة عن قطع خشبية مخصصة للجلوس، ومقوَّسة الشكل وتوضع على ظهر الجمل من الأمام والخلف وتتوسطها وسادة تسهل عملية الجلوس.