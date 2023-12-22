كأس العلا للصقور: التسجيل للمشاركين في المسار الأول من 25 إلى 27 ديسمبر

ويتنافس الملاك والمحترفون المحليون في 24 شوطاً، حيث يوزع الكأس جوائزه على 10 فائزين من الملاك المحليين، و10 فائزين من المحترفين المحليين والملاك المفتوح، فيما يخصص المسار الثاني للصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، فيما ينقسم المسار الثالث إلى ستة أشواط للنخبة، ويخصص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويحتضن ستة أشواط للمحليين، وتم تخصيص جوائز تبلغ 10 ملايين و200 ألف ريال للمسار.