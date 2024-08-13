استقبال ولي العهد للمسؤولين والمواطنين بجدة يُعزِّز أواصر الروابط بين القيادة والشعب

ويأتي استقبال سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، للمسؤولين والمواطنين في قصر السلام بمحافظة جدة في إطار حرص واهتمام سموه على الالتقاء بهم في مختلف المناسبات، وهو ما يجسد قوة التلاحم والوفاء بين القيادة والشعب، كما أن الاستقبال يأتي امتدادًا لما رسخه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من نهج أصيل في استقبال المواطنين منذ أن كان أميرًا للرياض، تجسيدًا لأعظم صور التعاون بين القيادة والشعب.