رياح البوارح المغبرة والجافة تطرق أبواب الخليج العربي مجددًا نهاية الأسبوع

ويشمل تأثير رياح البوارح كلًّا من العراق والكويت وقطر والبحرين وشرق ووسط المملكة السعودية، بالإضافة إلى أجزاء من الإمارات، وتُصحَب بهبات قوية أحيانًا في المناطق المكشوفة والطرق السريعة تتجاوز حاجز 55 كم/الساعة، ويؤدي تأثير رياح البوارح إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة بالمقارنة عما كان عليه الحال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء؛ لا سيما في المناطق الصحراوية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.