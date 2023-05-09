شاهد.. "بيئة الأفلاج" و"الري" وبلدية البديع تعيد تثبيت أشجار جرفتها السيول
أعاد مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج، ومؤسسة الري بالمحافظة، وبلدية البديع، اليوم الثلاثاء، تثبيت وتأهيل عدد من الأشجار جرفتها السيول والرياح بوادي شمال المحافظة والثوير غرب البديع.
وكانت البيئة والري قد باشرت اليومين الماضيين بلاغًا عن تضرر العديد من الأشجار بوادي شطاب بعد الرياح والسيول التي شهدتها المحافظة الفترة الماضية، لتعيد تأهيل الأشجار المتضررة وتثبيتها في التربة بواسطة معداتها الثقيلة.
وأعاد مكتب البيئة وبلدية البديع، عددًا من الأشجار بالثوير، وتم تثبيتها في التربة؛ لإعادة الحياة بها؛ بهدف الحد من التصحر، وللتأكيد على أهمية تعزيز الوعي بالمحافظة على الأشجار.
من جهتهم، ثمّن عدد من المواطنين تفاعل مكتب البيئة والري وفريق مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبلدية البديع، بالشخوص على المواقع المتضررة وإعادة تثبيت الأشجار المقتلَعة.