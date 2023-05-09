شاهد.. "بيئة الأفلاج" و"الري" وبلدية البديع تعيد تثبيت أشجار جرفتها السيول

وكانت البيئة والري قد باشرت اليومين الماضيين بلاغًا عن تضرر العديد من الأشجار بوادي شطاب بعد الرياح والسيول التي شهدتها المحافظة الفترة الماضية، لتعيد تأهيل الأشجار المتضررة وتثبيتها في التربة بواسطة معداتها الثقيلة.