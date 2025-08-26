إطلاق 11 مبادرة وطنية للطب الرياضي لتعزيز جودة الحياة ودعم الاقتصاد الصحي

وأكدت اللجنة الوطنية أن هذه المبادرات تمثل نقلة نوعية في حماية الرياضيين وتطوير بيئة الرياضة في المملكة، فضلًا عن دورها في خلق فرص اقتصادية واعدة عبر قطاع صحي متخصص ومبتكر. وأوضحت أن التنفيذ سيتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام يعزز جودة الحياة ويدعم الاقتصاد الصحي الوطني.