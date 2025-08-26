إطلاق 11 مبادرة وطنية للطب الرياضي لتعزيز جودة الحياة ودعم الاقتصاد الصحي
أعلنت اللجنة الوطنية للطب الرياضي في اتحاد الغرف السعودية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطب الرياضي، متضمنة 11 مبادرة رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية للرياضيين، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الصحي المرتبط بالرياضة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جودة الحياة.
وتتضمن المبادرات تأسيس الهيئة السعودية للطب الرياضي، وإنشاء صندوق للبنية التحتية، إلى جانب إعداد إطار حوكمة لاعتماد المراكز والمستشفيات والأطباء، وإصدار دليل تنظيمي وطني للطب الرياضي. كما تشمل الاستراتيجية إطلاق منتج تأميني وطني للرياضيين، واستحداث برامج أكاديمية متخصصة تتضمن الدبلومات والزمالات، إضافة إلى إنشاء مركز وطني للأبحاث والابتكار في الطب الرياضي.
وعلى المستوى المجتمعي، ركزت المبادرات على إطلاق حملات وطنية للطب الوقائي والإصابات الرياضية، وتطوير الكفاءات البشرية بالتدريب والتأهيل، بجانب مبادرة إعلامية لترسيخ الأخلاقيات المهنية. كما تضمنت الاستراتيجية تعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا عبر إبرام اتفاقيات وشراكات مع جهات محلية وعالمية.
وأكدت اللجنة الوطنية أن هذه المبادرات تمثل نقلة نوعية في حماية الرياضيين وتطوير بيئة الرياضة في المملكة، فضلًا عن دورها في خلق فرص اقتصادية واعدة عبر قطاع صحي متخصص ومبتكر. وأوضحت أن التنفيذ سيتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام يعزز جودة الحياة ويدعم الاقتصاد الصحي الوطني.