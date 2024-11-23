ورقة علمية سعودية مميزة في مؤتمر ISPOR الأوروبي 2024

شهدت الساحة الطبية السعودية إنجازًا جديدًا يعزز مكانتها في مجال الأبحاث العلمية؛ حيث قدّم الصيدلي الأول إبراهيم بن عبدالعزيز الزعاقي، من مدينة الملك سعود الطبية وعضو تجمع الرياض الصحي الأول -ممثلًا عن فريق البحث العلمي- بحثًا مميزًا خلال مؤتمر ISPOR الأوروبي 2024، أحد أبرز المحافل العالمية المتخصصة في اقتصاديات الصحة والبحوث القائمة على النتائج، والمقام بمدينة برشلونة في إسبانيا.
وقد تناول البحثُ المنشور في المجلة العلمية بجامعة شقراء، دراسة وصفية مقطعية حول "تفضيلات المرضى المصابين بالفصام في المملكة العربية السعودية"، مع التركيز على مقارنة استخدام مضادات الذهان طويلة المفعول بالحقن (LAI) مقابل الأقراص.
وأجريت الدراسة خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2023، واعتمدت على استبيانات شملت المرضى لتحليل توجهاتهم واحتياجاتهم؛ مما يعكس أهمية تعزيز الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض.
وخلُصت النتائج إلى إمكانية تسهيل استخدام مضادات الذهان طويلة المفعول؛ مما يساهم في تحسين جودة حياة مرضى الفصام. كما حظيت الدراسة بموافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بمدينة الملك سعود الطبية، تأكيدًا على الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في إجراء الأبحاث.
ويُعد هذا الإنجاز إضافة بارزة تسلط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده المملكة في مجال الأبحاث الطبية، ودورها الرائد في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الصحية على مستوى العالم.