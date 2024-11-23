ورقة علمية سعودية مميزة في مؤتمر ISPOR الأوروبي 2024

شهدت الساحة الطبية السعودية إنجازًا جديدًا يعزز مكانتها في مجال الأبحاث العلمية؛ حيث قدّم الصيدلي الأول إبراهيم بن عبدالعزيز الزعاقي، من مدينة الملك سعود الطبية وعضو تجمع الرياض الصحي الأول -ممثلًا عن فريق البحث العلمي- بحثًا مميزًا خلال مؤتمر ISPOR الأوروبي 2024، أحد أبرز المحافل العالمية المتخصصة في اقتصاديات الصحة والبحوث القائمة على النتائج، والمقام بمدينة برشلونة في إسبانيا.