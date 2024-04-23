"الغذاء والدواء": منتجات بدائل حليب الأم داخل المملكة خالية من السكر

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن منتجات بدائل حليب الأم خالية من السكر وذلك وفقًا للمواصفات السعودية المطبقة على منتجات حليب الأطفال في المملكة، مشددة على إلزام جميع المصنعين والمستوردين للمنتجات بتطبيق تلك المعايير، مع متابعة تنفيذ ذلك من خلال الرقابة المستمرة.
جاء ذلك بعد أن كشف تقرير جديد عن قيام إحدى الشركات الكبرى الاستهلاكية في العالم بإضافة السكر والعسل إلى حليب الأطفال المباع في العديد من البلدان الفقيرة، وهو ما يتعارض مع المبادئ التوجيهية الدولية الرامية إلى الوقاية من السمنة والأمراض المزمنة.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، أرسل نشطاء من منظمة Public Eye، وهي منظمة تحقيق سويسرية، عينات من منتجات أغذية الأطفال التي تباع في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى مختبر بلجيكي للاختبار.
وكشفت النتائج وفحص عبوات المنتج في عدد من البلدان الفقيرة عن وجود سكر مضاف على شكل سكروز أو عسل في عينات حليب مخصصة للاستخدام للأطفال الرضع الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فما فوق.
ووفقاً للتقرير، لم يتم العثور على سكر مضاف في التركيبات المخصصة للأطفال الصغار في الأسواق الأوروبية الرئيسة، في حين أن بعض الحبوب المخصصة للأطفال الأكبر سناً تحتوي على السكر.