"الغذاء والدواء": منتجات بدائل حليب الأم داخل المملكة خالية من السكر

جاء ذلك بعد أن كشف تقرير جديد عن قيام إحدى الشركات الكبرى الاستهلاكية في العالم بإضافة السكر والعسل إلى حليب الأطفال المباع في العديد من البلدان الفقيرة، وهو ما يتعارض مع المبادئ التوجيهية الدولية الرامية إلى الوقاية من السمنة والأمراض المزمنة.