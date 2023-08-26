مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينظّم المؤتمر الدولي الثاني للتمريضNursing Digitalization Conference

من جانبه قال أ. محمد مصطفى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن العمل يجري حاليًّا على قدم وساق لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة، ولاسيما أنه سيشهد تواجد عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للمشاركين، ويسهم في تطوير أدائهم، بالإضافة إلى إثراء معرفة الطاقم التمريضي بكل ما يتعلق بالممارسة القائمة على الأدلة، فضلًا عن التعرف على الأثر الإيجابي الذي تحدثه رقمنة الرعاية الصحية.