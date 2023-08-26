مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينظّم المؤتمر الدولي الثاني للتمريضNursing Digitalization Conference

تنظّم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، المؤتمر الدولي للتمريض في نسخته الثانية، تحت شعار"مؤتمر التمريض للرقمنة - Nursing Digitalization Conference 2023" ، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 18 ساعة تعليم طبي؛ حيث سيقام على مدار أربعة أيام من الفترة 17 إلى 20 سبتمبر 2023م، في قاعة د. محمد الحواري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.
ويشارك في المؤتمر "30" متحدثًا دوليًّا ومحليًّا من الخبراء والباحثين والرواد في مجال التمريض، والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية؛ ليقدموا "21" محاضرة و3 ورش عمل تفاعلية.
ذكر ذلك البروفيسور عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية، الذي قال: إن هذا المؤتمر يستهدف التمريض في كافة المستويات، وسيشكل فرصة تعليمية مميزة للكوادر التمريضية والطلاب في كليات التمريض، وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية؛ ليخرجوا من هذا الحدث المهم برؤية جديدة تسهم في تقدم الرعاية التمريضية ذات الجودة العالية، وتحسن من الممارسات التمریضیة.
وأضاف أ.د. العُمري: أن المؤتمر سيناقش عدة محاور؛ أبرزها أتمتة التمريض والتعليم التمريضي المبتكر، والرعاية الصحية عن بعد، وأحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتمريض، كما سيتطرق المؤتمر أيضًا للتحديات التي تواجه المجال الصحي ومجال التمريض في ظل التطوّر التكنولوجي، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة.
من جانبه قال أ. محمد مصطفى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن العمل يجري حاليًّا على قدم وساق لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة، ولاسيما أنه سيشهد تواجد عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للمشاركين، ويسهم في تطوير أدائهم، بالإضافة إلى إثراء معرفة الطاقم التمريضي بكل ما يتعلق بالممارسة القائمة على الأدلة، فضلًا عن التعرف على الأثر الإيجابي الذي تحدثه رقمنة الرعاية الصحية.
واستطرد أ. محمد قائلًا: إنه سيتم إطلاق ثلاث جوائز قيّمة للمشاركين في المؤتمر، وفتح باب التقديم عليها حتى نهاية الشهر الجاري، والإعلان عن الفائزين بعد تقييم الأوراق البحثية المقدمة من لجنة التحكيم في ختام فعاليات المؤتمر.
واختتم حديثه بالقول: إن المؤتمر سيشهد معرضًا مصاحبًا، يشارك فيه عدد من كبرى الشـركات الطبية العالمية المتخصصة، موجهًا الدعوة للراغبين في المشاركة بالمؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.hmg.com/en/pages/cme/ndc.aspx?itemID=17 أو البريد الإلكتروني: cme@drsulaimanalhabib.com.
يُذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لقطاع التدريب والتعليم والتأهيل، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز للكوادر الصحية، ووصولًا إلى خدمات متقدمة ورعاية صحية أفضل.