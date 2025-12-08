شراكة استراتيجية بين مجموعة روتانا للموسيقى و HONOR توثق لحظات لا تتكرر انطلاقا من "جلسة شعبيات محمد عبده"

من جانبه، قال جيري لياو المدير العام لشركة HONOR في السوق السعودية: "تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة فريدة في محفظة أعمال HONOR العالمية. وتعكس شراكتنا مع روتانا كبرى شركات الترفيه والموسيقى في المملكة والعالم العربي إيمان HONOR بأهمية دعم اللحظات الفنية التي لا تتكرر والمُلهِمة، كما تعكس هذه الشراكة القيم المشتركة المتمثلة في الاحتفاء بالفن السعودي، وتمكين المبدعين، والمساهمة في المشهد الترفيهي المتنامي في المملكة. لقد نجحنا مع روتانا في إبراز قدرات هاتف Magic8 Pro ليس فقط كهاتف ذكي فاخر، بل كرفيق إبداعي موثوق قادر على توثيق الأحاسيس والقوة والجمال في لحظة موسيقية فارقة".