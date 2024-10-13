القوات البحرية تختبر قدراتها القتالية بالمشاركة في تمرين "ميدوزا 13" باليونان لتعزيز الأمن البحري

وبيّن أن مشاركة القوات البحرية تتمثل في وحدات متنوعة من وحدات الأمن البحرية الخاصة، ومشاة البحرية، وسفن جلالة الملك، وطيران القوات البحرية، مشيرًا إلى أن التمرين سيُنفذ في جزيرة كريت اليونانية ومناطق العمليات في البحر الأبيض المتوسط، وسيشهد تنفيذ عمليات عسكرية، وعمليات معلومات، بالإضافة إلى تنفيذ هجوم برمائي، وإجلاء للمدنيين.