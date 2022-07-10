مع أول أيام العيد… أمير الباحة يطلق فعاليات صيف المنطقة 2022

كما دشن تطبيق فعاليات صيف الباحة الذي تم تطويره من قبل وكالة الشؤون التنموية بإمارة المنطقة وبالتعاون مع مجلس شباب الباحة ويوفر للزوار والأهالي كل ما يحتاجونه من معلومات ومواقع سياحية، بعد ذلك كرم سمو أمير المنطقة الجهات المشاركة في الحفل.