آل الشيخ يعلن طرح تذاكر "SmackDown" و"Royal Rumble 2026" ضمن موسم الرياض

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم، طرح تذاكر عرضي WWE SmackDown وRoyal Rumble 2026، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة أحد أبرز أحداث WWE العالمية ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.
وتستضيف العاصمة الرياض ولأول مرة خارج أمريكا الشمالية عرض Royal Rumble في منطقة "كافد" يوم السبت 31 يناير 2026، ويُسبقه عرض SmackDown يوم الجمعة 30 يناير في الموقع ذاته، ليتمكن الجمهور من حضور عرضين متتاليين من أقوى عروض المصارعة العالمية.
ويمكن للجمهور حجز التذاكر عبر تطبيق Webook.
ويشهد الحدث إقامة النزال الملكي الشهير بمشاركة 30 مصارعًا و30 مصارعة، يحصل الفائز في كل فئة على فرصة المنافسة على اللقب في WrestleMania 42 الذي سيُقام في لاس فيغاس. كما يُبث عرض Royal Rumble مباشرة عبر منصات ESPN في الولايات المتحدة، وNetflix عالميًا.
ويُعد تنظيم Royal Rumble في الرياض محطة نوعية ضمن الشراكة المتنامية بين الهيئة العامة للترفيه وWWE، التي أسهمت خلال السنوات الماضية في استقطاب أبرز العروض العالمية إلى المملكة.
ويُمهد هذا الحدث العالمي لاستضافة النسخة الأكبر في عالم المصارعة، وهي WrestleMania 43، والمقرر إقامتها في الرياض عام 2027، ولأول مرة خارج أمريكا الشمالية.