آل الشيخ يعلن طرح تذاكر "SmackDown" و"Royal Rumble 2026" ضمن موسم الرياض

ويشهد الحدث إقامة النزال الملكي الشهير بمشاركة 30 مصارعًا و30 مصارعة، يحصل الفائز في كل فئة على فرصة المنافسة على اللقب في WrestleMania 42 الذي سيُقام في لاس فيغاس. كما يُبث عرض Royal Rumble مباشرة عبر منصات ESPN في الولايات المتحدة، وNetflix عالميًا.