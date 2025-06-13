المملكة تواصل تحرّكها الدبلوماسي لاحتواء التصعيد بعد الهجمات على إيران.. وتجدد رفضها لأي استخدام عدائي لأراضيها

في موقف يجسد النهج السعودي الثابت في إرساء السلم ورفض منطق المواجهة، جدّدت المملكة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على إيران، مؤكدة أن ما جرى يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وخرقًا واضحًا للأعراف والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول.
وأكدت المملكة تمسكها بالمبادئ الدبلوماسية واعتماد الحلول السياسية السلمية في التعامل مع الأزمات، مشددة على ضرورة التحرك الدولي الجاد لإيقاف التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
كما شددت على رفضها الكامل لاستخدام أراضيها أو أجوائها في أي عمليات عدائية تستهدف دول الجوار، انطلاقًا من حرصها على حماية سيادتها وموقعها المتوازن، ورفضها التام لأي مشاركة في أعمال عنف تقوّض الأمن الإقليمي.
وفي هذا السياق، تكثف المملكة تواصلها مع الأطراف الفاعلة وقادة الدول لبحث تطورات الأوضاع، وطرح مقترحات تحقق التهدئة وتضمن استقرار المنطقة، بعيدًا عن منطق التصعيد العسكري والمواجهة المفتوحة.