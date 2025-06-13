المملكة تواصل تحرّكها الدبلوماسي لاحتواء التصعيد بعد الهجمات على إيران.. وتجدد رفضها لأي استخدام عدائي لأراضيها

في موقف يجسد النهج السعودي الثابت في إرساء السلم ورفض منطق المواجهة، جدّدت المملكة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على إيران، مؤكدة أن ما جرى يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وخرقًا واضحًا للأعراف والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول.