اعتماد المملكة وجهة ﺳيـﺎﺣيـﺔ رﺋيـﺴﺔ للسياح من الصين

وبهذه المناسبة، أوضح وزيـﺮ اﻟﺴيـﺎﺣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄيـﺐ أن هذه اﻻﺗﻔﺎﻗيـﺔ تُعد ﺗﺘﻮيـﺠاً ﻟﺮؤيـﺔ اﻟﺒﻠﺪيـﻦ الصديقين وجهودهما ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿيـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺨﺺ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋيـﺔ وﺣﺠﻢ الجهود اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴيـﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟيـﺎ اﻟﺤﺪيـﺜﺔ، والجهود اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم بها اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ جميع اﻷﺻﻌﺪة؛ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﺎھﺰيـﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴيـﺎح ﻣﻦ اﻟﺼيـﻦ، حيث يُتوقع أن تسهم هذه اﻻﺗﻔﺎﻗيـﺔ المهمة ﻓﻲ ﺟﺬب اﻟﺴيـﺎح ﻣﻦ جمهورية اﻟﺼيـﻦ اﻟﺸﻌﺒيـﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ 3 ﻣﻼيـيـﻦ ﺳﺎﺋﺢ ﺻيـﻨﻲ ﺳﻨﻮيـﺎً ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم 2023.