اعتماد المملكة وجهة ﺳيـﺎﺣيـﺔ رﺋيـﺴﺔ للسياح من الصين

أﻋﻠﻨﺖ، اﻟيـﻮم، جمهورية اﻟﺼيـﻦ اﻟﺸﻌﺒيـﺔ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑيـﺔ اﻟﺴﻌﻮديـﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗيـﻊ اﺗﻔﺎﻗيـﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ خلالها المملكة وجهة ﺳيـﺎﺣيـﺔ رﺋيـﺴيـﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ اﻟﺼيـﻨﻲ، وﺗﺴﻤﺢ بموجبها للمواطنين اﻟﺼيـﻨيـيـﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔر إﻟﻰ المملكة ﻣﻦ ﺧﻼل المجموعات السياحية.
ووقّع الاتفاقية نيابةً عن وزارة السياحة، سفير المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وبالنيابة عن جمهورية الصين الشعبية نائب وزير الثقافة والسياحة دو ﺟيـﺎﻧﻎ.
وبهذه المناسبة، أوضح وزيـﺮ اﻟﺴيـﺎﺣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄيـﺐ أن هذه اﻻﺗﻔﺎﻗيـﺔ تُعد ﺗﺘﻮيـﺠاً ﻟﺮؤيـﺔ اﻟﺒﻠﺪيـﻦ الصديقين وجهودهما ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿيـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺨﺺ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋيـﺔ وﺣﺠﻢ الجهود اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴيـﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟيـﺎ اﻟﺤﺪيـﺜﺔ، والجهود اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم بها اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ جميع اﻷﺻﻌﺪة؛ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﺎھﺰيـﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴيـﺎح ﻣﻦ اﻟﺼيـﻦ، حيث يُتوقع أن تسهم هذه اﻻﺗﻔﺎﻗيـﺔ المهمة ﻓﻲ ﺟﺬب اﻟﺴيـﺎح ﻣﻦ جمهورية اﻟﺼيـﻦ اﻟﺸﻌﺒيـﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ 3 ﻣﻼيـيـﻦ ﺳﺎﺋﺢ ﺻيـﻨﻲ ﺳﻨﻮيـﺎً ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم 2023.
من جانبه، بيّن نائب وزير الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية أن هذه اﻻﺗﻔﺎﻗيـﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة مهمة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﺑيـﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑيـﺔ اﻟﺴﻌﻮديـﺔ وجمهورية الصين الشعبية، ﻣﻤﺎ يـﻌﺰز اﻟﺘﻔﺎهم واﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪيـﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل، واﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻌًا ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون وﺗﻄﻮيـﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
وأكد اﻟﺮﺋيـﺲ اﻟﺘﻨﻔيـﺬي وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة الهيئة اﻟﺴﻌﻮديـﺔ ﻟﻠﺴيـﺎﺣﺔ فهد ﺣﻤيـﺪ اﻟﺪيـﻦ، أن الهيئة اﻟﺴﻌﻮديـﺔ ﻟﻠﺴيـﺎﺣﺔ تواصل جهودها ﻣﻊ شركائها ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴيـﺎﺣﺔ واﻟﻄيـﺮان اﻟﺴﻌﻮديـﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إقامة 4 ﻣﻌﺎرض ﺗﺠﺎريـﺔ ﻟﻠﺴيـﺎﺣﺔ، وإﺑﺮام اﻟﻌﺪيـﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑيـﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒيـﻦ؛ ﻟﺘﻄﻮيـﺮ ﺗﺠﺎرب وﻣﻨﺘﺠﺎت سياحية للسائح الصيني، وبدعمٍ من الهيئة العامة للطيران المدني ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻹرﺷﺎديـﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼيـﻨيـﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺪيـﻨﺔ اﻟﺮيـﺎض، وإضافة ﻣﻤﺜﻠيـﻦ سعوديين ﻓﻲ مركز اﻟﻌﻨﺎيـﺔ ﺑﺎﻟﺴيـﺎح يـﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼيـﻨيـﺔ، كما سيتم قريباً إطلاق ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮويـﺠيـﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮﺣيـﺐ ﺑﺎﻟﺰوار ﻣﻦ جمهورية اﻟﺼيـﻦ اﻟﺸﻌﺒيـﺔ.
وتم إدراج اﻟﺼيـﻦ ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أصل 57 دوﻟﺔ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷيـﺮة الإلكترونية، واﻟﺘﺄﺷيـرة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ إﺻﺪار ﺗﺄﺷيـﺮة اﻟﻤﺮور اﻟﺘﻲ ﺗﺘيـﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 96 ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ الوجهة النهائية، ﻛﻤﺎ أﺿﺎﻓﺖ ﻣﻨﺼﺔ "روح اﻟﺴﻌﻮديـﺔ" اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼيـﻨيـﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، ووﻓﺮت ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻓﻊ الإلكترونية اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﺎﺋﺢ اﻟﺼيـﻨﻲ.