رفع مستوى الشبكة الكهربائية من 5 محطات بأكثر من 20 مغذيًا

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني حيدر أنه وُزِّعت (250) ألف عبوة من ماء زمزم، وُفِّرت في مواقع المسجد الحرام وساحاته كافة، وتُوبِع توزيع العبوات في صحن المطاف وتعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى أكثر من (25) ألف حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، حيث بلغ إجمالي اللترات (800) ألف لتر.