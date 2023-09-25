في ملتقى عالمي بموسكو.. رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد يطرح رؤية جديدة للشراكات الأكاديمية

واستعرض تجربة جامعة الأمير محمد بن فهد في هذا المجال، والتي عملت على إعداد الشباب على أساس المواطنة العالمية من خلال تمكينهم من المفاهيم المعاصرة مثل الاستدامة واستشراف المستقبل والقدرات العالمية ونظم التفكير الشمولي، والخريج المثالي وجميعها مفاهيم تعزز الجسور الثقافية والانفتاح على الثقافات الأخرى في ظل التحديات التي تواجه العالم.