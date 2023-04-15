"طيران أديل" يعلّق جميعَ رحلاته من وإلى مطار الخرطوم الدولي

أعلن طيرانُ "أديل" تعليقَ جميع رحلاته الجوية من وإلى مطار الخرطوم الدولي، وذلك عقب الاعتداء الذي تعرّضت له طائرة الخطوط السعودية إيرباص A330، صباح اليوم السبت، في مطار الخرطوم الدولي.