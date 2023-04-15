"طيران أديل" يعلّق جميعَ رحلاته من وإلى مطار الخرطوم الدولي

أعلن طيرانُ "أديل" تعليقَ جميع رحلاته الجوية من وإلى مطار الخرطوم الدولي، وذلك عقب الاعتداء الذي تعرّضت له طائرة الخطوط السعودية إيرباص A330، صباح اليوم السبت، في مطار الخرطوم الدولي.
وقال طيران "أديل" عبر حسابه في تويتر: السادة المسافرون إلى السودان، نظرًا للظروف الحالية التي تشهدها السودان؛ نودّ إبلاغ جميع المسافرين بتعليق الرحلات من وإلى مطار الخرطوم؛ وذلك حتى إشعار آخر.
وأضاف: كما سيتم تزويد المسافرين بأي مستجدّات إضافية في وقت لاحق.
ودعا طيران "أديل"، في حال الاستفسارات والمزيد من المعلومات، إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء.