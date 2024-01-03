سمو محافظ الأحساء يرعى انطلاقة مهرجان (ليالي القيصرية)

وعلى صعيد متصل، أوضح أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن المهرجان يأتي لإحياء التراث الأحسائي العريق ، وامتدادًا لمبادرات الأمانة المجتمعية وإسهاماتها في تفعيل الجذب السياحي للأحساء ، وتعزيزًا للمحافظة على التراث والفنون الشعبية في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، إضافةً إلى كونها موقعًا تراثيًا عالميًا وعضوًا في شبكة المدن الإبداعية العالمية بمنظمة "اليونسكو" في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية ، مؤكداً على أن سوق القيصرية يُعد أحد أهم المعالم التراثية والتاريخية بوسط مدينة الهفوف التاريخي ، ويُضاف الى ذلك مجاورته لعدد من المواقع التراثية مثل " قصر إبراهيم التاريخي ، منزل البيعة ، المدرسة الأميرية ، سوق الحميدية".