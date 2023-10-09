"نورة آل سرور" معلمة سعودية تترشح للتصفيات النهائية لجائزة “فاركي” العالمية

في إنجاز فردي يسجل باسم المملكة العربية السعودية؛ حققت المعلمة نورة بنت هادي آل سرور من إدارة التعليم بمنطقة نجران جائزة “فاركي” العالمية، كأفضل 50 معلمًا متميزًا ومرشحًا للتصفيات النهائية على مستوى العالم للعام 2023 ، وذلك من بين 7000 مرشح من المعلمين والمعلمات من 130 دولة حول العالم.