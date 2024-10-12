مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُجري بنجاح عمليةً معقدة بالعمود الفقري لإنقاذ رضيع من تَبِعَات تشوه خلقي

وقال: فور وصول الطفل إلى المستشفى، تَبين من الفحص السريري وجود فتحة وشرخ كبير بطول (7) سم أسفل الظهر؛ إذ تم على الفور إخضاعه لفحوصات دقيقة بالتصوير المقطعي (C.T Scan) والرنين المغناطيسي (M.R.I) والتحاليل المخبرية؛ حيث كشفت النتائج أن الرضيع وُلِد بتشوه خلقي نادر يُعرف باسم "القيلة النخاعية السحائية"، وهو نوع من السنسنة المشقوقة التي تصيب العمود الفقري؛ حيث يظهر الحبل الشوكي وغطاؤه (السحايا)، من خلال فتحة بالعمود الفقري، وقد تؤدي إلى درجات متفاوتة من الشلل ومشاكل بالأمعاء والمثانة، ومضاعفات أخرى تعتمد على شدة الخلل وموقعه، كما أظهرت النتائج وجود تقوس بالعمود الفقري تحت مكان التشوه الخلقي.