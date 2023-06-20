332 حاجاً وحاجة.. أولى طلائع ضيوف خادم الحرمين للحج يصلون إلى مكة

وتسعى وزارة الشؤون الإسلامية بكافة قطاعاتها المختلفة وبإشراف مباشر من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، لتقديم أرقى الخدمات للمستضافين كي يؤدوا مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة ويعودوا إلى بلادهم، كحلقة من سلسلة فريدة تمثل الجهود المباركة والمبادرات المتواصلة في سبيل خدمة الدين والأمة الإسلامية مع الحرص على شمولية البرنامج لأكبر عدد من الجنسيات ممن لم يسبق لهم الحج.