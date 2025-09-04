تخفيض 50٪ من المقابل المالي للبرامج المهنية بمركز التدريب العدلي

علمت "سبق" أن مركز التدريب العدلي يتجه إلى خفض المقابل المالي للبرامج المهنية بنسبة تصل إلى 50٪، في خطوة تهدف إلى استقطاب المزيد من المهتمين بالمسارات القانونية المتخصصة وتعزيز دور المركز في إعداد وتأهيل الكوادر العدلية، ومبادرة نوعية تعكس اهتمام المركز برفع كفاءة الممارسين ودعم الكفاءات الوطنية.