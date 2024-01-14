توسيع المسارات الوظيفية.. ما أهداف مبادرة الدرجات العلمية المُخصصة ذاتياً؟

وتُعرّف الدرجة العلمية المخصصة ذاتياً، طبقاً للجامعة السعودية الإلكترونية، بأنها درجة أكاديمية إضافية يستطيع الطالب، المقيد في برنامج أساسي في الجامعة، التسجيل فيه، وبذلك يكون الطالب مقيداً في التخصص الأساسي، ومقيداً في البرنامج الآخر، ويكون ذلك وفق شروط وأحكام محددة، ويشير التعريف إلى أن هذه الدرجة العملية ومن ثمّ المبادرة؛ تُتيح للطلاب السعوديين رفع مستواهم العلمي من خلال الدراسة المتزامنة مع تخصصاتهم.