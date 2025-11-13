بدء المرحلة الأولى من فصل التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا" في الرياض

بدأت اليوم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا"، بقيادة الفريق الطبي والجراحي السعودي المتخصص في فصل التوائم السيامية، برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على الجراحة د. عبدالله الربيعة.
وأوضح د. الربيعة أن العملية تُجرى عبر 6 مراحل متتابعة وتستغرق نحو 9 ساعات، مبينًا أن الفريق الطبي أجرى للتوأم سلسلة واسعة من الفحوصات الدقيقة منذ وصولهما إلى المملكة أواخر يوليو الماضي، استعدادًا للعملية المعقدة.
وبيّن أن التوأم يملكان اشتراكات في أسفل الصدر والبطن والكبد وأغشية القلب والأمعاء، مشيرًا إلى أن أكبر التحديات تكمن في وجود عيوب في قلب الطفلة أزورا، إذ لا يتجاوز ضخ القلب لديها 20% من المعدل الطبيعي، وهو ما يمثّل خطورة كبيرة على حياتها ويستلزم دقة عالية أثناء الجراحة.
وكان التوأم السيامي قد وصلا إلى الرياض قادمين على متن طائرة الإجلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، ضمن جهود المملكة الإنسانية المتواصلة في علاج وفصل التوائم السيامية من مختلف دول العالم.