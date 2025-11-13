بدء المرحلة الأولى من فصل التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا" في الرياض

وبيّن أن التوأم يملكان اشتراكات في أسفل الصدر والبطن والكبد وأغشية القلب والأمعاء، مشيرًا إلى أن أكبر التحديات تكمن في وجود عيوب في قلب الطفلة أزورا، إذ لا يتجاوز ضخ القلب لديها 20% من المعدل الطبيعي، وهو ما يمثّل خطورة كبيرة على حياتها ويستلزم دقة عالية أثناء الجراحة.