"آل الشيخ" يوقّع البرنامج التنفيذي في المجالات الإسلامية مع رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا

من جانبه، ثمّن رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية روسيا الاتحادية، الجهود التي تقوم بها القيادة السعودية في تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية ونشر تعاليم الإسلام الصحيح بعيدًا عن الراديكالية.