فيديو.. ضبط عدد من المتسولين في الطرقات والأماكن العامة بالجوف

في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول؛ تمكنت الجهات الأمنية في الجوف، من رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول من مرتادي الأماكن العامة بشكل مباشر، كما تم رصد وضبط امرأة يرافقها طفل من الجنسية الأردنية تتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.