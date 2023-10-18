استنفار أمني.. صواعق رعدية تنير سماء جازان.. و"الدفاع المدني": التزموا بالتعليمات

تسببت الصواعق الرعدية، التي تشهدها معظم محافظات منطقة جازان، في استنفار أمني وإسعافي، وخصوصًا بعد هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وسالت إثرها السيول.