طيران ناس يطلق وجهتين أفريقيتين جديدتين في يناير تربط الرياض مع عنتيبي في أوغندا وجدة مع جيبوتي

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، إطلاق وجهتين أفريقيتين جديدتين برحلات مباشرة من المملكة إلى كل من عنتيبي في أوغندا، وجيبوتي، اعتبارًا من يناير القادم، ليعزز توسع شبكته في أفريقيا تماشياً مع خطته للنمو والتوسع والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.