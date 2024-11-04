طيران ناس يطلق وجهتين أفريقيتين جديدتين في يناير تربط الرياض مع عنتيبي في أوغندا وجدة مع جيبوتي

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، إطلاق وجهتين أفريقيتين جديدتين برحلات مباشرة من المملكة إلى كل من عنتيبي في أوغندا، وجيبوتي، اعتبارًا من يناير القادم، ليعزز توسع شبكته في أفريقيا تماشياً مع خطته للنمو والتوسع والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
واعتبارًا من 8 يناير 2025، سيشغّل الطيران الاقتصادي الرائد ثلاث رحلات أسبوعية بين الرياض وعنتيني في أوغندا، وثلاث رحلات أسبوعية أخرى بين جدة وجيبوتي، ليوسع من خيارات السفر التي يقدمها إلى ضيوفه المسافرين إلى أفريقيا ومنها.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.