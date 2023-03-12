أرباحها خلال 2022 قياسية.. ما إنجاز "أرامكو" الاستثماري في تقنيات الاستدامة وخفض الكربون؟

خلال الربع الثاني من عام 2022 تصدَّرت شركة أرامكو السعودية ترتيب كبرى الشركات ربحية في العالم، بأرباح بلغت 48.44 مليار دولار. وامتدادًا لهذا الإنجاز حققت أرامكو صافي ربح سنوي قياسي بلغ 161.1 مليار دولار لعام 2022، بزيادة قدرها 46 في المئة عن العام السابق، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الكميات المبيعة، وتحسُّن الهوامش، وفقًا لما أعلنت "أرامكو" اليوم الأحد، وهو ما يمثل أعلى أرباح سنوية لأرامكو منذ 3 سنوات، عندما أُدرجت في السوق المالية في ديسمبر 2019.