واشنطن: إيران قد تكون ساهمت بجرائم حرب بأوكرانيا عبر مساعدتها لروسيا

وتفصيلاً، أعلن سوليفان، اليوم الاثنين، أنه سيزور إسرائيل قريباً، مشيراً إلى أنه سيبحث خلال الزيارة التهديدات الإيرانية في المنطقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتشارك مع إسرائيل نفس القلق بشأن تهديدات إيران، ولكن هناك خلافات بشأن آلية التنفيذ.