واشنطن: إيران قد تكون ساهمت بجرائم حرب بأوكرانيا عبر مساعدتها لروسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إن إيران قد تكون ساهمت بجرائم حرب بأوكرانيا عبر مساعدتها لروسيا، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، أعلن سوليفان، اليوم الاثنين، أنه سيزور إسرائيل قريباً، مشيراً إلى أنه سيبحث خلال الزيارة التهديدات الإيرانية في المنطقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتشارك مع إسرائيل نفس القلق بشأن تهديدات إيران، ولكن هناك خلافات بشأن آلية التنفيذ.
وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ستنضم لإسرائيل في مواجهة التصدي لإيران.
وعلى جانب آخر، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الاثنين، أن كندا فرضت عقوبات جديدة على شخصين و3 كيانات إيرانية على صلة بقمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سبتمبر الماضي.
وذكرت الخارجية في بيان، أن العقوبات تشمل نائب وزير الرياضة والشباب وحيد يامن بور، وصحيفة "إيران" الرسمية للبلاد.
وقالت في البيان "نقف إلى جانب شعب إيران الذي ما زال يعاني من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوق الإنسان".
وأضافت أنه يجب على النظام الإيراني إيقاف حملته التي وصفتها "بالمروعة" في التعامل مع الاحتجاجات.