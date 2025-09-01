القمر يتحوّل إلى "دموي" مساء الأحد.. خسوف كلي يُشاهد في سماء السعودية

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن الحسابات الفلكية تشير إلى حدوث خسوف كلي للقمر مساء الأحد القادم، الموافق 15 ربيع الأول 1447هـ – 7 سبتمبر 2025م، حيث يُتوقع أن يختفي القمر بالكامل داخل ظل الأرض، فيما يُعرف بظاهرة "القمر الدامي" أو "الدموي" بسبب لونه الأحمر القاني أثناء الخسوف الكامل.
وأوضح الحصيني أن هذا الخسوف سيكون مرئيًا في جميع الدول العربية بما فيها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، حيث يُحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر، فينخسف كامل قرصه، ويظهر بلون أحمر قاتم يسبب إظلامًا واضحًا على قرص القمر الكامل (البدر).
وأشار إلى أن ظاهرتي الكسوف والخسوف من آيات الله الكونية، وتُعدان تخويفًا من الله لعباده وتذكيرًا بعظمته وقدرته، مؤكدًا أن هذه الظواهر رغم تفسيرها الفلكي الدقيق، إلا أنها دعوة للتفكر والرجوع إلى الله.
ومن المقرر أن يشهد المهتمون في المنطقة هذه الظاهرة النادرة مساء الأحد، وسط متابعة كبيرة من الهواة ومراكز الرصد الفلكي.