القمر يتحوّل إلى "دموي" مساء الأحد.. خسوف كلي يُشاهد في سماء السعودية

وأشار إلى أن ظاهرتي الكسوف والخسوف من آيات الله الكونية، وتُعدان تخويفًا من الله لعباده وتذكيرًا بعظمته وقدرته، مؤكدًا أن هذه الظواهر رغم تفسيرها الفلكي الدقيق، إلا أنها دعوة للتفكر والرجوع إلى الله.