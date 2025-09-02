برعاية الأمير عبدالإله.. تدشين مشاريع وطنية لذوي الإعاقة السمعية وتوقيع 3 اتفاقيات

بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان كلمةً رحّب فيها براعي الحفل والحضور، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تحظى به الجمعية من القيادة الرشيدة، وبالشراكات الوطنية التي تُعدّ ركيزة لتحقيق التمكين والتنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وأكد أن المشاريع الجديدة تأتي امتدادًا لرؤية السعودية 2030 نحو مجتمع شامل ومتكافل.