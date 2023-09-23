عضو الشورى سعد العتيبي بمناسبة اليوم الوطني 93: يوم الوطن وأحلام عظيمة تحقّقت

ونوه سعد العتيبي إلى ما تحقّق في عهدنا الحاضر من مُنجزات تبوّأت بها المملكة العربية السعودية أعلى المراتب، وأثبتت خلالها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، التزامها الدائم بتحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات، وعزّزت مكانتها المُستحقّة كدولة رائدة على المستوى العالمي؛ فقد شهدت نموًّا في الاقتصاد وتطورًا في البنية التحتية، وقفزات هائلة في الخدمات اللوجستية نظرًا لما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، مُشيدًا بسعي المملكة الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما حقّقت تحولًا شاملًا في تطوير منظومتها التعليمية، وإنجازاتٍ متسارعةً في مجال الرياضة والترفيه، وتمتدّ الإنجازات إلى العديد من المجالات الأخرى مثل العلوم والتكنولوجيا والطب والبحث العلمي.