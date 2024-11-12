متى يحق لـ"حساب المواطن" رفض أو إيقاف إجراءات المتقدم؟ البرنامج يكشف

وتشير المادة 18 من برنامج حساب المواطن، إلى أن "على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تُصدرها الوزارة حول الطلب الخاص به؛ بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا) من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول.