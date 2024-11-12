متى يحق لـ"حساب المواطن" رفض أو إيقاف إجراءات المتقدم؟ البرنامج يكشف

أكد برنامج حساب المواطن، أن على المتقدم الالتزام بتقديم كل ما يطلبه البرنامج من مستندات أو معلومات خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وفي حال عدم التقيد بذلك يحق للبرنامج رفض أو إيقاف إجراءات المتقدم.
وتشير المادة 18 من برنامج حساب المواطن، إلى أن "على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تُصدرها الوزارة حول الطلب الخاص به؛ بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا) من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول.
وإذا لم يتقيد المتقدم بذلك، جاز للوزارة رفضُ طلبه أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة، وللوزارة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يقدّمها المتقدم".