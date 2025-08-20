"السعودية للكهرباء" توضح: الأمطار تسببت بانقطاعات مؤقتة في سبت الجارة.. والخدمة عادت تدريجيًا

تلقت صحيفة "سبق" توضيحًا من الشركة السعودية للكهرباء، ردًا على ما نُشر بتاريخ 20 أغسطس 2025 بعنوان: “الأمطار تقطع الكهرباء عن قرى سبت الجارة.. ومولدات احتياطية تعيد الخدمة جزئيًا”، حيث أكدت الشركة أن الانقطاعات ناتجة عن حالة جوية طارئة شهدتها المنطقة.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن يوم 19 أغسطس 2025 شهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، ما أدى إلى حدوث أعطال طارئة وانقطاع الخدمة عن عدد من القرى في سبت الجارة.
وأضافت أن الفرق الميدانية والطوارئ باشرت أعمالها فورًا، حيث جرى إعادة الخدمة تدريجيًا إلى عدد من المواقع باستخدام مصادر بديلة من الشبكة، بالإضافة إلى تشغيل المولدات المتنقلة في بعض المناطق المتأثرة.
كما تم تنفيذ فصل طارئ صباح يوم 20 أغسطس، لمعالجة ملاحظات فنية ناتجة عن الحالة المطرية، فيما اكتملت أعمال الصيانة، وعادت الخدمة بشكل تدريجي إلى جميع المشتركين المتأثرين.
واختتمت الشركة بالتأكيد على حرصها الدائم على تلبية احتياجات المشتركين، داعية إلى الاستفادة من خدماتها الرقمية عبر تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA).