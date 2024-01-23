مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة "شاب" مع انحراف متطور بالعمود الفقري

وقال د. خليفة أن المريض راجع المستشفى وهو يشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري منذ سنوات، ثم بدأ يعاني مؤخراً من صعوبة في ممارسة أنشطته اليومية، ما أدى إلى تغيير نمط حياته وتقييد حركته، وفور وصوله إلى المستشفى أجريت له التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة، التي بينت إصابته بحالة انحراف "جنف" بدرجة الـ"60"، في الفقرات القطنية ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، وبعد اتخاذ كافة التدابير الطبية لمثل هذه الحالات المعقدة، أخضعت الحالة لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد " 18 " من البراغي والقضبان المعدنية والطعوم العظمية الصناعية وتثبيت ودمج الفقرات، واستخدمت في العملية التي استمرت لـ"4" ساعات، مع فريق تخدير متمرس ومراقبة أعصاب وفريق تمريض ماهر إضافة إلى مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها، ونقل المريض إلى جناح التنويم، وبدأت حالته في التحسن بشكل متسارع بعد خروجه من غرفة العمليات، إذ استطاع المشي بتوازن بعد أقل من "24" ساعة من العملية مع فريق العلاج الطبيعي المتمرس، واستعاد قدرته على الاستلقاء والنوم على ظهره، فضلاً عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد بحدود "3" سم، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة، وتوقع أن يستعيد كامل عافيته سريعا، بعد استكمال البرنامج العلاجي المصمم له.