سنوات مع الظاهرة ولا حل جذري.. مَشاهد من رعي الإبل حول وداخل "رحبة شقراء"!

وكانت "سبق" قد نشرت تقارير عدة في سنوات سابقة عن المعاناة مع الإبل التي ترعى بالقرب من أحياء المحافظة وطرقها، إضافة لتسببها في بعض الحوادث؛ إذ نشرت العام الماضي -وبالتحديد في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢م- عن معاناة المواطنين من رعي الإبل بالقرب من حي الرحبة السكني، ونشرت مناشدتهم في إبعادها عن حيهم والنطاق العمراني، وفي 6 مارس 2021 -قبل سنتين- نشرت خبرًا بعنوان "شاهد.. شاب يصطدم بجمل في مدخل شقراء.. ولا إصابات". ونشرت قبل ٥ سنوات تقريرًا بعنوان "شاهد من شقراء.. جلسات البلدية وخزاناتها مرتع لـ(الإبل السائبة)". كما نشرت تقريرًا قبل ٦ سنوات بعنوان "بالفيديو.. الكلاب الضالة والإبل السائبة تتجول في أحياء شقراء".