النائب العام يلتقي نظيره الروسي ويستعرضان علاقات الجهازين العدليين

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمكتبه اليوم في الرياض، النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للمملكة، على رأس وفد رفيع المستوى من النيابة العامة الروسية.