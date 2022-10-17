النائب العام يلتقي نظيره الروسي ويستعرضان علاقات الجهازين العدليين

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمكتبه اليوم في الرياض، النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للمملكة، على رأس وفد رفيع المستوى من النيابة العامة الروسية.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الجهازين العدليين، وبحث سبل التعاون المشترك على كافة الأصعدة التي تختص بها النيابتان.
واطلّع النائب العام الروسي على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية.
على صعيد آخر، اعتمدت نيابة التعاون الدولي مع نظيرتها من النيابة الروسية، اليوم، إقامة برنامج تدريب تعاوني بين الجهتين، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مسبقاً عام ٢٠١٩م أثناء زيارة "المعجب" لجمهورية روسيا.
ونصّت مذكرة التفاهم على عقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابتين لرفع كفاءتهم الفنية وإلمامهم بآليات التحقيق المستحدثة المعتمدة على التقنيات الحديثة لضمان استقرار العدالة الناجزة.