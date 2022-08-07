ملّاك ومستثمرون: استحداث أشواط جديدة بمهرجان الإبل يخلق حراكًا اقتصاديًّا ويزيد التنافس

أشاد العديد من ملّاك الإبل والمستثمرين في هذا القطاع بالتجديد والتنوع في أشواط منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز المتجددة في كل نسخة، مشيرين إلى أن استحداث أشواط جديدة يخلق فرصًا استثمارية في قطاع الإبل، ويشد التنافس بين المشاركين.
وكشف رئيس سوق الطوقي للإبل عوض العفيش، في تعليق له على اعتماد الفئات الملكية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة؛ أن استحداث الأشواط الملكية المميزة أبقى وهج المنافسة الشريفة والقوية وحقق رغبة أهالي الإبل.
وقال مالك الإبل نايف الدوسري: "استحداث شوط بمسمى البداوة يشجع مالك الإبل على المشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ويحدث تنافسًا بين الملاك المنتجين"، مشيرًا إلى أن نادي الإبل في كل نسخة يفاجئ الجميع باستحداث أشواط وجوائز جديدة تسهم في خلق حراك اقتصادي قوي يصبّ في مصلحة جميع الملاك ويستفيد منه المستثمرون في هذا القطاع، مثمنًا للعاملين على نادي الإبل وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة فهد بن حثلين العمل الدؤوب الذي أحدث نقلة نوعية لهذا القطاع على المستويين المحلي والدولي.
وعلق الإعلامي فواز الشريف بقوله: "دليل على العمل المستمر والدراسات الشاملة وتطوير الفرص وتعددها نحو شرف المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
أتى اليوم الإعلان عن إطلاق الشوط الجديد تحت مسمى "البداوة" لكل الألوان بفئة 40".
واختتم: "نبارك لأنفسنا وللمهتمين ولملّاك الإبل شوط البداوة ونشكر القائمين على نادي الإبل".