ملّاك ومستثمرون: استحداث أشواط جديدة بمهرجان الإبل يخلق حراكًا اقتصاديًّا ويزيد التنافس

وقال مالك الإبل نايف الدوسري: "استحداث شوط بمسمى البداوة يشجع مالك الإبل على المشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ويحدث تنافسًا بين الملاك المنتجين"، مشيرًا إلى أن نادي الإبل في كل نسخة يفاجئ الجميع باستحداث أشواط وجوائز جديدة تسهم في خلق حراك اقتصادي قوي يصبّ في مصلحة جميع الملاك ويستفيد منه المستثمرون في هذا القطاع، مثمنًا للعاملين على نادي الإبل وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة فهد بن حثلين العمل الدؤوب الذي أحدث نقلة نوعية لهذا القطاع على المستويين المحلي والدولي.