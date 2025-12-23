أمير الشرقية يستقبل المشاركين في مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة

وأضاف بأن المبادرة انطلقت منذ عام 2015م، واستطاعت عبر ست نسخ سابقة أن تسهم في بناء وتطوير قدرات أكثر من (680) قائدًا وقائدةً من منسوبي جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، لتصبح اليوم منصة وطنية لتبادل الخبرات، وتعزيز التكامل، وتحفيز العمل المؤسسي داخل هذا القطاع الحيوي، لافتاً بأن النسخة السابعة تقام بمشاركة (110) مشاركاً ومشاركةً، يمثلون (48) جمعيةً لرعاية الأيتام على مستوى المملكة في تأكيد واضح على أهمية هذه المبادرة، واتساع أثرها، وتنامي حضورها كمحطة تطوير وتعلّم وتكامل.